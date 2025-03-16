就市論勢／AI、高速運算 錢景可期

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基精五門基金經理人）

盤勢分析

美國總統川普3月初於國會演講時，重申減稅、對等關稅及擴大能源開採等政策，相較前一任期，川普將重心從股市表現和經濟景氣，轉向解決貿易逆差、促進製造業回流及降低美債殖利率，並視關稅為達成這些目標的重要手段。

整體而言，川普的關稅政策和減稅措施仍具高度不確定性，投資人需密切關注美國政策變動及其對全球經濟的影響。接下來投資人可觀察4月初公布的台灣製造業採購經理人指數（PMI）數據。

投資建議

台積電（2330）擴大投資美國，以滿足主要客戶對美國生產基地日益增長的需求。此一擴張計畫不僅有助提升供應鏈穩定性，亦可望帶動台股工程及設備類股全面增長。

在布局台灣半導體供應鏈時，投資人應關注以下幾個面向：一、新興應用需求：AI和高速運算（HPC）等領域的需求增長迅速，後續技術發展及其對半導體供應鏈的影響。二、供應鏈穩定性和效率：半導體產業供應鏈穩定性和效率，對企業運營和競爭力至關重要。

第三、政府政策：包括補助政策、貿易政策等，對企業和市場皆有一定程度影響。

半導體 美國

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