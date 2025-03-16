第一類接觸／法人：美喆泰國建廠 助攻營運

美喆-KY（8466）去年營收約38.6億元、年增42.9%，毛利率16.7%，稅後純益1.3億元，較前一年轉虧為盈。因應美國關稅政策與供應鏈重組，決議投資泰國子公司新建生產基地；分析師認為，將有助未來營運表現。

美喆-KY今年2月營收2.7億元，年增41.5%、月減11.8%，累計前二月營收5.8億元，年增36.6%；法人機構表示。從價值面來看，目前股價淨值比（PB）約0.98倍，本益比（PE）19.4倍，都在市場平均值之下。

分析師表示，美喆-KY過去幾季獲利表現不一，自2023年第4季至2024年第3季的四個季度中，每個季度獲利表現分別為虧損3,857萬元；獲利226萬元、6,327萬元、2,983萬元。

自今年以來，國內外多數主要法人機構均未見追蹤該股的動作，外資、自營商呈現賣超，投信則未見進出動作。

技術面上，美喆-KY在去年9月寫下68元波段新高後，隨即呈拉回整理的走勢，在去年10月跌破年線後，股價表現弱勢，在上周寫下38.6元回檔新低，目前5日、10日線在39元附近糾結，月線與季線則在上檔41元附近形成空頭排列。技術指標方面，日KD雖在低檔，但月均量潮僅百餘張水準下，若後續單日量能持續溫和增溫，才將有助挑戰上檔反壓。