第一類接觸／美喆董座陳本源 把事業當志業

美喆-KY（8466）董事長陳本源管理風格採「實事求是、親力親為」，尤其對產品品質、生產效率相當要求；他每日都要巡廠的堅持，更是對石塑地板事業的執著、一生懸命。

陳本源說：「這輩子就只懂一樣東西，就是做地板，做出最好產品是我的堅持。」 他在石塑地磚產業耕耘超過40年。1982年創立美喆國際企業，對於企業經營，他的經營理念秉持「誠、勤、樸、慎」，帶領公司一步一步做起；40年後、美喆已是台灣石塑地磚第一大廠，但他不因此停下腳步，更專注產品設計和研發，以技術為本，驅動創新，確保保持市場競爭力。

陳本源表示，「取之於社會，用之於社會」，這輩子只懂做地板，透過做出最好的產品，是他回饋社會的方式。

他指出，全球節能減碳趨勢下，美喆強調綠色生產，開發使用可回收材料的產品，並以農廢料再利用技術，將產品設計與環保結合，為生態環境做出貢獻。