盟立攜輝達 強攻機器人

輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC大會」本周登場，機器人應用聚光。專業自動化設備及系統整合商盟立（2464）攜手輝達開發機器人應用陸續邁入收成，開始獲得客戶端導入，並揮軍人形機器人關鍵零件。盟立看好，今年機器人產品推升營運成長的主要動能。

盟立表示，該公司深耕工業用機器人市場耕耘逾35年，並於2023年加入輝達Omniverse技術平台，成為輝達合作夥伴，在該平台上建構虛實整合智能工廠，並半導體智能物流系統市場，已偕同做減速機的子公司盟英量產出貨。

盟立正朝當紅的人形機器人市場邁進，董事長孫弘指出，該公司鎖定輪型的類人形機器人，2025年在半導體產業、物流產業、EMS產業無人工廠（關燈工廠）等場域將會有應用實績。他說，盟立的類人形機器人（AGV）主要應用在工廠內，輪型機器人相較於雙足型的機器人可大幅節省成本。

盟立同步啟動人形機器人應用布局，透過台灣及大陸的轉投資公司，針對機器人重要的關鍵零部件（如諧波減速機、關節模組、靈巧手、一體輪及移動式底盤關鍵模組等）進行產品開發，以及展開產業策略合作，積極搶進人形機器人重要發展階段的供應鏈體系。

盟立強調，該公司已在半導體廠內OHT（天車）、高速晶圓／載板傳送設備（EFEM ）、AMR（自主式移動機器人）、Stocker（半導體及面板廠倉儲系統）等主要核心設備布局多時，並導入自主開發的工業機器人技術，除機器人本體及諧波減速機外，驅動元件、視覺、機器人周邊系統整合均已運用至半導體及其他產業。

盟立分析，現階段公司在手訂單當中，以半導體設備系統貢獻48%比重最高；之後依序是智能自動化系統及光電面板自動化系統各占18%；其他自動化產品10%、數位科技占6%。展望2025年，營運成長動能將來自半導體系統整合、智慧物流及機器人三大產品類別。