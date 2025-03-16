亞翔去年 EPS 18.73元

無塵室與機電工程暨公共工程大廠亞翔（6139）2024年財報出爐，受惠海內外半導體及公共工程大單滿手，全年稅後純益43.36億元，年增50.1%，每股純益18.73元，稅後純益與每股純益同寫新猷，連二年賺逾一個股本，今年營運持續樂觀。

亞翔董事會並決議，去年度盈餘每股擬配發14元現金股利，配息率逾74.7%，相關配息案將於5月16日股東常會承認。以上周五收盤價257元計算，殖利率約5.45%。

亞翔去年合併營收650.9億元，創新高，年增14.4%；毛利率12.48%，年增3.42個百分點，攀上近18年高點；稅後純益43.36億元，年增50.1%，每股純益18.73元。

其中，去年第4季合併營收107.19億元，雖然下探六季低點，季減34.7%，年減55.5%，但單季毛利率衝上21.59%，季增9.92個百分點，年增14.06個百分點，推升單季稅後純益衝上13.22億元，季增31.1%，年增18.2%，每股純益5.68元，整體獲利未因營收下滑而走弱，反而衝上單季新高。

亞翔去年第4季毛利率、營益率與淨利率各為21.59%、17.12%及16.29%，分別均優於前一季的11.67%、10.81%及8.87%。

亞翔在去年底的法說會中揭露，截至去年11月為止，在手訂單達1,356.68億元，續創歷史新高。

其中，三分之二來自台灣市場，東協占26％，中國大陸占7％。以行業別區分，半導體業約占37％為最大宗。

亞翔看好新加坡市場是貢獻營收與獲利的一大重點，並樂觀看待2025年台灣市場成長性。

展望2025年，亞翔受惠於台灣榮工、蘇州亞翔以及新加坡三處市場需求持續熱絡，加上目前在建工程包括台積電AP8先進封裝廠系統拆除工程，及高雄廠地下管路工程案，還有世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡合資的VSMC晶圓廠建廠工程，確立今年仍是相當忙碌的一年，營運有望持續加溫。