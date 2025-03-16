第一類接觸／美喆射四箭 強化競爭

美喆-KY（8466）董事長陳本源表示，去年營運轉盈，稅後純益1.35億元，每股純益2.02元，是近四年次高，代表營運策略奏效，在美中貿易戰加劇下，將透過多元產地、優化技術、成本管控、銷售結構調整等四大策略，擴大在全球市場的競爭力。

美喆最近公告以不超過總金額9億元、投資泰國子公司成立新生產基地。陳本源指出，美中貿易戰升級，各家企業都有因應之道，美喆選擇多元生產基地、如新增在泰國設立生產基地，達到分散產能、降低貿易風險目的。

陳本源強調，近年營運採取「深化歐洲、開拓北美」兩大市場策略，推進全球布局，反映在營運上，2024年集團每股純益達2.02元，是近四年次高，顯示當前的戰略正確，公司將在此基礎上鞏固且深化再擴大市場，讓表現更具競爭力，以下是專訪紀要：

深化創新能力 攻家用DIY裝修

問：美喆的產品差異化及競爭力？

答：持續深化優異產品創新能力，擁有歐、美國家多種主流地板鎖扣扣型生產技術等高度競爭優勢，加上旗下SPC石塑地磚產品結合靜音軟底材料、專利鎖扣設計，除具備防水、防潮、防蟲、超耐磨、好清潔、高性價比等特性，更符合降噪、節省施工安裝時間等優勢，搶攻家用DIY裝修市場。

此外，旗下立體對花壓紋技術是全球業界的獨家技術，讓地磚表面具備真實的立體感，顛覆傳統的平面印刷效果，讓消費者享受到高端建材的質感，大幅提升產品的吸引力和市場差異化。

問：對北美石塑地板市場的看法如何？

答：根據Industry ARC研究報告，預估2030年全球SPC石塑地磚市場將達到730億美元，且2023年至2030年之年複合成長率為8.2%；其中，年複合成長率最高地區為北美市場、達8.7%，這成為美喆積極搶攻北美市場的新契機。

不過，由於美中貿易戰、地緣政治風險升級，因應美國關稅政策與供應鏈重組，董事會決議投資泰國子公司投入新建生產基地，希望透過在東南亞生產，以分散產能、降低貿易風險。

美喆初期規劃，將中國大陸部分LVT石塑地磚閒置產能設備移轉至泰國新廠，不僅能縮短設備到位至產能開出時間，更能降低新廠折舊費用的壓力；未來在新廠加入後，更有機會擴增北美LVT接單契機，以及開拓其他區域訂單動能，讓北美市場的SPC訂單在當前基礎上再擴大，讓美喆在全球地磚市場業務競爭力向前邁進。

擴大北美接單 鞏固商用地位

問：未來三至五年公司的願景、發展目標？

答：近年來積極穩固歐洲、深化北美市場布局，並全力提升台南新廠的營運效率；接下來公司將持續擴大北美SPC石塑地磚訂單，進一步鞏固在商用市場的領導地位，積極開拓家用市場。

美喆並透過多元產地生產、優化研發技術能力與調整產品銷售結構，以及原料成本管控等四大策略，持續強化自身競爭力；另外，也會續投入創新面料地磚產品開發，包括稻殼SPC地磚等循環經濟產品，滿足市場對可持續產品的需求。