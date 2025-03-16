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大摩看旺矽力-KY後續營運 將目標價上調至528元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
電源管理IC廠矽力*-KY。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
電源管理IC廠矽力*-KY。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

矽力-KY（6415）去年營運年增近二成，摩根士丹利（大摩），於最新報告中調升目標價，從500元上調至528元，並且給予「優於大盤」的評等。

大摩表示，公司預計2025年營收將同比成長20%至30%，毛利率與營運費用則維持穩定，隨著第四代產品（Gen4）逐步放量，公司將進一步提升競爭力。

大摩指出，矽力-KY今年成長動能仍是汽車業務，公司表示，2025年汽車業務營收占比將超過15%，主要受惠於OEM市場占比的提升，其中汽車類比IC與電源管理IC的出貨量將持續成長，以及新產品，如電池管理系統 BMS 和微控制器 MCU出貨量的增加。

展望2026年至2027年，大摩認為，矽力-KY於高效能運算（HPC）業務將在2026年占總營收超過5%，其從德州儀器（TI）和亞德諾（ADI）等公司挖角的高層人才，將在爭取全球頂級AI客戶的訂單上發揮關鍵作用。此外，矽力-KY正擴大日、韓及中國和台灣以外地區的產能，此舉有助於強化其供應鏈，以服務美國AI與雲端服務供應商（CSP）客戶的需求。

大摩 營收 矽力

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