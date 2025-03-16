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鴻海公布2024財報 分析師續看好今年估EPS 13.9元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

鴻海（2317）公布財報，去年第4季每股獲利（EPS）3.34元，全年EPS為11.01元；大型法人機構在鴻海對今年營運展望維持正向，預估AI伺服器將為成長主要推手，預估全年EPS將進一步成長至13.9元。

分析師表示，鴻海去年第4季EPS季減6%、年減13%至3.34元，不及市場預估，係因營利率和業外利益較低，但產品組合有利、使毛利率季持平與年持平於6.2%，優於市場預期，但營業費用增加、營利率僅3%，再加上認列投資與匯兌損失使業外利益較低，使EPS不如預期。

展望2025年營運，營收有望年增逾15%，主因雲端與元件業務營收年增15%以上，但消費智能（CE）營收將年持平，運算營收則恐年減4~15%，而隨第1季起，GB200 出貨放量，AI伺服器為今年主要動能，自第1季起持續季增，全年達兆元以上，占伺服器整體營收逾50%。

2024年AI伺服器營收年增150%，2025年預期再年增131%，將使整體伺服器營收年增70~80%。

2025年GB200主要客戶為微軟與Oracle，雖AI伺服器毛利率較低，但預期營運槓桿將使AI伺服器的營利率接近公司平均，另外，關鍵零組件與電動車營收強勁，但iPhone、MacBook與iPad因去年基期偏高，因而保守看運算和CE營收。

法人機構表示，預估2025年雲端營收佔比將上揚至41%，超越CE，全年EPS為13.9元、年增26%，同時，資本支出將年增20%以上，持續分散全球產能、提高彈性使客戶降低關稅風險。

伺服器 營收 鴻海 鴻海2317

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