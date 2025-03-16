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法說18日起上秀 威剛、M31、昇達科談展望

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

科技大廠威剛（3260）、M31（6643）、昇達科（3491）將陸續在18、19及20日舉行法說會。市場關注，記憶體模組大廠威剛將釋出最新對記憶體市況的展望，矽智財（IP）廠商M31今年營運展望，微波、毫米波元件設計製造公司昇達科對於今年低軌衛星貢獻度的預期。

威剛先前表示，近期陸續接獲大廠訂單，已感受到記憶體市況回暖，除現貨價止跌反彈，上游原廠對合約價態度也轉趨堅定，在NAND Flash供給獲得控制與HBM、DDR5供貨依舊吃緊下，預期第2季記憶體合約價再跌幅度將非常有限。隨DRAM與NAND Flash價格走穩，市場庫存去化也已告一段落，威剛看好客戶備貨需求將逐步增溫。

矽智財（IP）廠商M31將於19日參與櫃買中心舉辦的業績發表會。M31去年營運遭遇亂流，第4季陷入虧損，全年歸屬母公司業主淨利為1.26億元，年減70.8％，每股稅後純益（EPS）為3.05元。法人認為，M31今年營運表現可望重返成長軌道，該公司在韓系客戶合作方面應會有所進展，今年業績有機會看增雙位數百分比。

昇達科看好，SpaceX、Amazon Kuiper及Eutelsat OneWeb等均加速布局衛星群，低軌衛星部署數量將突破1萬顆，涵蓋通訊、物聯網、智慧農業、物流追蹤等多元應用領域，成為驅動未來科技產業的重要基石。

目前昇達科已經打入全球前三大衛星廠商，且今年兩大客戶持續出貨，今年衛星貢獻營收可望成長八成，推升營收獲利再創新高。

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