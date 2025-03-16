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台積、大立光 除息大戲登場

經濟日報／ 記者尹慧中劉芳妙/台北報導

蘋果指標股台積電（2330）與大立光（3008），將分別於18日及20日除息。其中台積電除息季配息4.5元，將持續發出總規模逾千億元股息；大立光去年度下半年擬配發現金股息57.5元，加計去年度上半年配息40元，全年配發97.5元，改寫新高。

台積電2019年採季配息以來，多能快速填息；配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。台積電今年2月召開董事會後發布新聞稿宣布， 維持4.5元季配息。其中核准配發2024年第4季每股現金股利4.5元，和2024年第3季股息4.5元持平，該季配息基準日訂定為2025年6月18日，除息交易日則為2025年6月12日。

台積電季配息穩步拉升，2024年首季的季配息4元，已較先前一次季配息3.5元再拉升且調幅約14%，第2季續配4元，加上2024年第3季季配息拉升至4.5元，等於台積電2024年度全年配息如法人預期從17元起跳。

法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收與獲利提升，估2025年至2026年推測現金股息分別將為20元至24元起跳，代表後續季配息若要再拉升，最快於下一次的董事會後揭曉。

大立光方面，依大立光去年度全年每股純益（EPS）194.17元估計，股息配發率為50.2%，與往年相當，預計4月17日發放股利76.74億元，有望為台股添資金動能。

台積電 季配息 法人

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