鴻海去年獲利創高 EPS 11.01元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（14）日公布2024年財報，繳出稅後純益1,527.05億元，年增7%，創歷史新高，2024年每股純益（EPS）為11.01元。董事會通過擬配發5.8元現金股利，配發率52.7%，也是上市以來新高。因應今年強勁成長，鴻海資本支出將較去年成長兩成以上。

根據資料，郭台銘到今年2月持有近174.22萬張鴻海股票，今年可望領到逾101億元的現金股利。

鴻海2024年第4季稅後純益463.26億元，季減6%，年減13%，EPS為3.34元。

展望2025年，鴻海表示，全年將強勁成長，包括雲端網路、元件及其他都將強勁成長，消費智能產品估持平，電腦終端產品小幅下滑。

為了應付2025年強勁成長，鴻海財務長黃德才表示，2024年資本支出為1,363億元，主要是為了區域製造與自動化，今年因為有更多合作機會，資本支出將增加20%以上，布局中國大陸、台灣、印度、美國與東南亞等，都是考量客戶需求。

在毛利率展望部分，黃德才說，長期毛利率將透過產品組合優化、爭取高毛利產品等方式來改善。

資本支出 鴻海

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