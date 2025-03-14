聯強三引擎 催動營運

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯強（2347）昨（14）日舉行法說會，聯強副總裁杜書全指出，去年首季半導體業務大幅增長，基期較高，預期今年首季業績將呈現年減，獲利有機會成長。聯強看好今年資訊消費、商用加值及手機業務動能，今年營收、獲利表現可望持續優於去年。

聯強今年2月營收282.2億元，月減2.96%、年增3.92%；今年前兩個月營收574.3億元、年減16%。杜書全指出，去年第1季因半導體業務成長很大，帶動整體營收，今年同期半導體則沒這麼大的成長，預計首季營收可能衰退，但獲利有機會成長。

針對個別業務今年展望，杜書全指出，看好今年商用業務將持續增長。資訊消費業務方面，預期今年來到傳統PC換機時間，過去兩年電競市場狀況不太好，今年將有不錯表現，看好資訊消費業務今年表現將優於去年。

針對手機業務，杜書全認為，去年增長主要來自如印尼市場的中低價位手機，期待今年三星、蘋果AI應用發酵，帶動高階AI手機市場復甦。半導體業務預期回歸往年正常狀態。

延伸閱讀

賠錢還發錢！美利達股價失速下探又爬升 投資人捏一把冷汗

看好高級住宅市場 德瑞克高雄旗艦店落腳亞灣

宏捷科 搶單蘋果機器人

光寶科、台達電 四檔靚

相關新聞

鴻海去年獲利創高 EPS 11.01元

鴻海昨（14）日公布2024年財報，繳出稅後純益1,527.05億元，年增7%，創歷史新高，2024年每股純益（EPS）...

技嘉去年每股賺15.03元

板卡廠技嘉（2376）昨（14）日公布2024年稅後純益97.88億元，年增106%，創歷史次高，2024年每股稅後純益...

智邦後市 外資叫好

智邦（2345）去年第4季營運亮眼，主要受惠產品組合改善及市場需求強勁帶動，外資紛紛發布報告點讚，其中里昂更將評等從「優...

騰輝 今年AI營收拚倍增

銅箔基板廠商騰輝-KY（6672）經營團隊表示，今年AI相關營收力拚翻倍，加上航太軍工、半導體測試領域等多元動能驅動下，...

創意推新晶片 動能加溫

ASIC業者創意（3443）宣布，以台積電先進N3P製程技術和CoWoS封裝技術，推出業界首款UCIe（通用小晶片互連）...

聯強三引擎 催動營運

聯強（2347）昨（14）日舉行法說會，聯強副總裁杜書全指出，去年首季半導體業務大幅增長，基期較高，預期今年首季業績將呈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。