聯強三引擎 催動營運

聯強（2347）昨（14）日舉行法說會，聯強副總裁杜書全指出，去年首季半導體業務大幅增長，基期較高，預期今年首季業績將呈現年減，獲利有機會成長。聯強看好今年資訊消費、商用加值及手機業務動能，今年營收、獲利表現可望持續優於去年。

聯強今年2月營收282.2億元，月減2.96%、年增3.92%；今年前兩個月營收574.3億元、年減16%。杜書全指出，去年第1季因半導體業務成長很大，帶動整體營收，今年同期半導體則沒這麼大的成長，預計首季營收可能衰退，但獲利有機會成長。

針對個別業務今年展望，杜書全指出，看好今年商用業務將持續增長。資訊消費業務方面，預期今年來到傳統PC換機時間，過去兩年電競市場狀況不太好，今年將有不錯表現，看好資訊消費業務今年表現將優於去年。

針對手機業務，杜書全認為，去年增長主要來自如印尼市場的中低價位手機，期待今年三星、蘋果AI應用發酵，帶動高階AI手機市場復甦。半導體業務預期回歸往年正常狀態。