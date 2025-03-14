創意推新晶片 動能加溫
ASIC業者創意（3443）宣布，以台積電先進N3P製程技術和CoWoS封裝技術，推出業界首款UCIe（通用小晶片互連）實體層晶片，實現UCIe規格定義中每通道32 Gbps的最高速度，產品用於AI、高效能運算（HPC）、xPU和網路等應用領域，有望成為營運助力。
創意強調，運用UCIe串流協定開發出適用於AXI、CXS和CHI匯流排的橋接器，橋接器經過最佳化，具備高流量密度、低功耗、最低資料傳輸延遲，以及高效率的端對端流程控制等優異特色，可由傳統單晶片的晶片上網路（NoC）轉換至以小晶片為基礎的架構。
創意財務長錢培倫先前預估，本季營收季增雙位數，其中NRE業績季減雙位數，量產業績季增雙位數，毛利率受NRE營收占比下滑與認列NRE案件的毛利率較低影響，估季減數個百分點，營業費用季減雙位數，營益率較上季微幅上升。
針對市況，總經理戴尚義則說，去年下半年起有加密貨幣訂單陸續進來，預期量產營收將在今年發酵，相關案件動能可望延續，已向母公司爭取部分產能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言