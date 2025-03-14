騰輝 今年AI營收拚倍增

銅箔基板廠商騰輝-KY（6672）經營團隊表示，今年AI相關營收力拚翻倍，加上航太軍工、半導體測試領域等多元動能驅動下，營運希望重返2023年表現。

騰輝董事長王有慈率領總經理鍾健人以及董事邱奕誠談營運展望。王有慈表示，希望營運持續成長，有更多盈餘可以分配給股東。

在營運成長動能方面，鍾健人說，AI相關營收從三年前占比0.2 %，去年大幅提升至1.8%，今年希望持續翻倍到3%。

騰輝看好今年商機AI營收翻倍，還有軍工航太商機，該領域占營收7%、占獲利的30%，今年占營收目標希望提升至10-14%，公司在全球軍工材料主板PI市占率25%，希望持續成長，同時封裝測試用材料領域也有商機，可配合老化板PCB廠商，持續成長。

鍾健人說，川普關稅議題會影響經濟，外部環境不確定因素高，但騰輝對營運有信心克服外部變數。例如墨西哥若被加稅勢必影響車廠材料需求，但公司也新增土耳其、沙烏地阿拉伯的訂單，今年仍期許雙位數成長，回到前年營運高峰。

騰輝說明，因應客戶需求已規畫泰國設廠，預計5月動土，預計分兩個階段進行，第一期月產能約為15萬張，第二期將視需求適時確定。新廠預計最快2026年第1季開始量產，將為全球及本地客戶提供服務，為騰輝集團在未來幾年提供新的成長動能。

騰輝日前公布財報與配息，去年每股稅後純益（EPS）為5.01元。董事會擬配發現金股利3.35元。配息率67%。騰輝強調，連續八年配發股利，股利發放政策穩定，反應長期少量多樣化，專注高毛利客製化策略方向正確。