快訊

遭移民署約談 手搖店陸配闆娘發文怒嗆：人比鬼還可怕

川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

技嘉財報／2024年獲利97.88億元、歷史次高 EPS 15.03元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

技嘉（2376）14日公布2024年稅後純益97.88億元，年增106%，創歷史次高，2024年每股稅後純益（EPS）為15.03元，2023年EPS為7.46元。今年隨著人工智慧（AI）伺服器持續大量出貨，業績可望優於去年。

技嘉2024年第4季稅後純益28.76億元，季增49.2%，年增113%，2024年第4季EPS為4.31元，2024年第3季EPS為2.91元，2023年第4季EPS為2.12元。

技嘉今天董事會也決議，辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，上限不超過5,000萬股。

技嘉近期在AI伺服器市場再下一城，打入韓國SK集團旗下的SK Telecom及SK Enmove供應鏈，三方攜手興建AI運算資料中心（AIDC），以及導入高效能運算（HPC）的創新技術，並採用高單價的直接液冷技術（DLC）可望帶動技嘉今年業績爆發，持續挑戰新高。

技嘉董事長葉培城之前表示，2024年業績歷經翻倍成長之後，AI伺服器需求已經看到2026年，2025年內部仍訂下高目標的成長，大比例幅度的成長是跑不掉的，尤其AI已經從雲端、發展到地端，甚至到邊緣AI，形成完整的生態鏈，技嘉也將發展全方位的AI產品線，搭上AI成長的浪潮。

技嘉2024年第3季產品營收比重分別為主機板10%、顯示卡20%、網通產品65%、其他5%。

他說，輝達（NVIDIA）GB200伺服器第1季開始出貨，至於下一代是GB300伺服器，則在今年下半年很有機會出貨，只要供應鏈按照進度進行。

AI 技嘉

延伸閱讀

橙的財報／2024年毛利率躍新高 EPS 1.87元寫9年來新高

力鵬財報／去年獲利0.4億元 EPS 0.04元

瓦城2024年EPS 9.01元 八方雲集9.05元

揚秦2024年EPS 5.84元 發5元股利

相關新聞

傳美國官方力邀助英特爾 台積電再破年線市值跌破25兆元

業界盛傳美國官方力邀台積電（2330）和客戶合資協助英特爾IFS晶圓廠，最快下半年有初步結果。該議題纏身下，台積電本周市...

鴻海2024年 EPS 為11.01元 創歷史新高

鴻海（2317）14日公布2024年稅後純益1,527.05億元，年增7%，創歷史新高，2024年每股稅後純益（EPS）...

振樺電財報／去年EPS達12.55元 每股擬配現金股利7.77元

工業電腦大廠振樺電（8114）場景定義智能設備（SDA）布局成效顯著，帶動2024全年營收創下歷史新高，年增40.8%至...

自營商也青睞！億光配息5.31元、殖利率6.77% 量價齊揚

LED大廠億光（2393）2024年每股賺6.64元、董事會擬配息5.31元，獲利與配息同步刷新30年來紀錄，14日量價...

群創超額配息、股價飆破半年線 產業後勢如何？

群創（3481）2024年斷開連兩年虧損，每股賺0.76元，董事會決議擬超額配息1元，以13日收盤價14.7元計算，殖利...

和碩去年EPS 6.34元 配息4.5元

和碩昨（13）日公布2024年財報，儘管全年本業營收下滑，但業外收益成長助攻，帶動稅後純益年增7.4%、達168.77億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。