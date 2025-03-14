技嘉財報／2024年獲利97.88億元、歷史次高 EPS 15.03元
技嘉（2376）14日公布2024年稅後純益97.88億元，年增106%，創歷史次高，2024年每股稅後純益（EPS）為15.03元，2023年EPS為7.46元。今年隨著人工智慧（AI）伺服器持續大量出貨，業績可望優於去年。
技嘉2024年第4季稅後純益28.76億元，季增49.2%，年增113%，2024年第4季EPS為4.31元，2024年第3季EPS為2.91元，2023年第4季EPS為2.12元。
技嘉今天董事會也決議，辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，上限不超過5,000萬股。
技嘉近期在AI伺服器市場再下一城，打入韓國SK集團旗下的SK Telecom及SK Enmove供應鏈，三方攜手興建AI運算資料中心（AIDC），以及導入高效能運算（HPC）的創新技術，並採用高單價的直接液冷技術（DLC）可望帶動技嘉今年業績爆發，持續挑戰新高。
技嘉董事長葉培城之前表示，2024年業績歷經翻倍成長之後，AI伺服器需求已經看到2026年，2025年內部仍訂下高目標的成長，大比例幅度的成長是跑不掉的，尤其AI已經從雲端、發展到地端，甚至到邊緣AI，形成完整的生態鏈，技嘉也將發展全方位的AI產品線，搭上AI成長的浪潮。
技嘉2024年第3季產品營收比重分別為主機板10%、顯示卡20%、網通產品65%、其他5%。
他說，輝達（NVIDIA）GB200伺服器第1季開始出貨，至於下一代是GB300伺服器，則在今年下半年很有機會出貨，只要供應鏈按照進度進行。
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