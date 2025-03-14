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微星法說會／第2季淡季不淡 伺服器營收將拚倍增

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星董事長徐祥（右）。微星／提供
微星董事長徐祥（右）。微星／提供

微星（2377）14日舉行法說會，該公司表示，電競與顯示卡新產品將陸續出貨，3月就可以看到成長力道，第2季將淡季不淡，並對毛利率有顯著幫助，至於AI伺服器目前占營收比重3%到5%，2026年將翻倍成長，未來三到五年，希望有50%到100%的成長力道。

微星董事長徐祥表示，過去電競產品生命周期往往可持續半年到一年，但這次因為輝達（NVIDIA）產能限制，導致市場上舊產品的庫存快速消化，而新產品則順勢接上，因此，該公司正積極擴充產能，搶占這波市場機會。

他說，從第2季開始，微星的舊款電競產品將大幅減少，該公司約有60%至70%的產品線將全面轉向新一代產品，預期帶動平均銷售單價（ASP）提升，同時也有助於毛利率的改善。傳統上，第2季是市場淡季，業績可能萎縮，但今年由於新產品的推動，預期第2季將有較佳的成長動能，表現將優於過往同期。

至於新產品AI伺服器方面？微星表示，微星在伺服器布局較晚，2022年開始招兵買馬，伺服器新產品開發需要一年半，還要進行客戶認證，2025年開始陸續送樣客戶，預期需要半年以上時間發酵，2025年還不會有太大營收貢獻，預期2026年會對該公司營收有正面幫助。

徐祥指出，伺服器目前僅占整體營收3%至5%，預計2026年將翻倍成長。該公司已有幾個新客戶進入評估階段，未來三到五年希望每年有50-100%的成長。因應業務拓展將擴充人力，2024年伺服器部門約400多人，預期2025年將擴編至500多人。

至於地緣政治如何因應？徐祥指出，公司早在幾年前就將部分產能陸續移回台灣。2024年，微星在桃園購地，並計劃於2025年動工，2027年完工後，新廠將成為AI伺服器、AIoT、充電樁等產品的主要研發與生產基地。此外，也計劃擴展自有品牌業務，桃園廠將成為產品研發、製造中心，後續也會有更多產品加入。

針對關稅戰？徐祥表示，微星已在桃園架設了六到八條SMT線，還有組裝線，受到美國關稅影響的大部分產品，都會移至台灣製造，也跟其他廠在東南亞合作。另外，美國、歐洲都有規劃中的生產據點，近期將會宣布相關計畫。

徐祥強調，產能轉移無法一步到位，而且生產成本因此提高，未來價格也會適當反映。

微星董事長徐祥。微星／提供
微星董事長徐祥。微星／提供

伺服器 微星

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