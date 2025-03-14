智邦（2345）去年第4季營運亮眼，主要受惠產品組合改善及市場需求強勁帶動，外資紛紛發布報告點讚，其中里昂更將評等從「優於大盤」上調至「強力看好」，將目標價由960元調升至975元。

里昂指出，儘管市場近期傳出CoWoS砍單，但仍觀察到AWS Trainium2在下游訂單持續增加，鑑於AI業務及400G/800G網路交換機需求前景改善，預計其AI卡業務銷售占比將從2024年的27%增長至2025、2026年的42%、43%。

另外，近期市場傳言，由於美國對本土製造需求增加，智邦在Trainium2 AI卡業務可能喪失部分市占率，導致股價受挫。然而里昂預計其在此領域仍將維持90%以上市占率，且公司已調整策略，削減部分獲利較低專案，專注下一代AWS ASIC伺服器。

雖然智邦產能擴張保持審慎，但其宣布將竹北廠投資額將提高至37.3億元，顯示客戶需求進一步增強。里昂認為，此舉是為滿足AWS ASIC AI卡訂單增長需求，也有助鞏固領導地位。

摩根士丹利（大摩）同樣看好智邦，認為智邦受惠AI資本支出周期，特別在ASIC領域。因此看好智邦2025年基本面展望強勁。給予「優於大盤」評等，目標價從850元上調至880元。