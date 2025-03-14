技嘉去年每股賺15.03元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

板卡廠技嘉（2376）昨（14）日公布2024年稅後純益97.88億元，年增106%，創歷史次高，2024年每股稅後純益（EPS）為15.03元，較2023年翻倍成長。今年隨著AI伺服器持續大量出貨，業績可望優於去年。

技嘉2024年第4季稅後純益28.76億元，季增49.2%，年增113%，2024年第4季EPS為4.31元，2024年第3季EPS為2.91元，2023年第4季EPS為2.12元。

技嘉近期在AI伺服器市場再下一城，打入韓國SK集團旗下的SK Telecom及SK Enmove供應鏈，三方攜手興建AI運算資料中心（AIDC），導入高效能運算（HPC）的創新技術，採用高單價的直接液冷技術（DLC），可望帶動業績，有望挑戰新高。

技嘉董事長葉培城之前表示，2024年業績翻倍成長，AI伺服器需求已經看到2026年，2025年內部仍訂下高目標的成長。

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