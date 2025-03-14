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鴻海法說會／將在一兩個月內與日本車廠簽訂CDMS合作契約

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）14日舉行法說會，董事長劉揚偉表示，這一兩個月將與日本電動車客戶簽訂CDMS商業模式合約，今年第4季Model C電動車將在北美市場量產，鴻海也與中東車廠合作，設計電動車電子電氣架構及智慧座艙等軟體產品，持續擴大電動車的版圖。

他說，2024年電動車Model C產品系列推出長哩程版，鴻海也加入電動巴士國家隊，協助達成國產化目標，2024年車載電子終端整體出貨量達到130萬套。

展望今年，劉揚偉說，這一兩個月將與日本客戶簽訂CDMS商業模式合約，預估今年中旬Model B電動車進入量產，第3季完成高雄電動巴士工廠認證，第4季Model C電動車將在北美市場正式量產。

電動車零組件方面，他表示，鴻海高雄和發電池廠將於第1季量產，鴻海也自主開發電巴電池包和商用電動車電池包。至於電動車軟體，鴻海與中東車廠合作，設計電動車電子電氣架構及智慧座艙等產品。

在半導體領域，他說，電動車用第三代半導體碳化矽（SiC）車用產品完成驗證，第1季開始出貨，晶片用玻璃重布線路載板量產，並通過終端客戶認證。

在晶片設計，劉揚偉指出，鴻海今年將跨入人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）設計服務領域，另外，3DIC晶片第一個客戶專案，預計上半年啟動。同時，電源晶片也陸續導入AI伺服器新專案。

在低軌衛星，劉揚偉表示，鴻海集團規劃到2030年，要成為6G主權低軌星系CDMS模式主要廠商。

電動車 鴻海

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