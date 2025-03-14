樺漢財報／2024年獲利年增21% 賺逾2個股本

工業電腦大廠樺漢（6414）14日公布去年財報，稅後純益年增21%，全年每股純益（EPS）達20.2元，賺逾2個股本。展望後市，樺漢看好在三大事業高成長，及子公司帆宣（6196）2025年美國建廠案將轉虧為盈下，預估樺漢今年全年營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益相較2024年皆會高成長。

樺漢公布2024年營收1,461.72億元、年增20.17%，續創新高紀錄，毛利率19.59%、年增0.19個百分點，營益率3.54%、年減0.74個百分點，稅後純益27.38億元。

樺漢2024年第4季營收394.22億元，季增4.53%、年增15.18%，毛利率19.24%，季減1.08個百分點、年增0.86個百分點，營益率3.36%，季減1.19個百分點、年增0.23個百分點，稅後純益9.09億元，季增31.55%、年增113.38%，單季EPS達6.63元。

展望2025年，樺漢持續穩健成長，聚焦AI邊緣運算、雲地整合服務與AI智慧零售等核心技術。同時，集團將全力推進ESaaS智慧方案平台應用，展現強勁增長動能，該平台涵蓋能源管理設備、儲能系統、智慧建築管理以及ESG節能減碳等技術應用，已成功進軍多個新興市場。

樺漢董事長朱復銓先前預估，在三大事業高成長，及子公司帆宣2025年美國建廠案將轉虧為盈下，預估樺漢今年全年營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益相較2024年皆會高成長。

此外，樺漢集團近年持續孵化「小金雞」，繼今年初登陸興櫃的樺緯物聯後，據悉，樺康智雲、樺緯物聯今年營收可望繳出倍數成長，其中，鎖定智慧建築雲平台的樺康智雲，今年營收有望挑戰5億大關，預計在2026年第4季上市。

樺緯物聯則於今年1月登錄興櫃，因發展智慧家居、智慧大樓及ESG市場，去年營收突破10億大關，可望賺逾半個股本。