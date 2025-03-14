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巨大財報／2024年每股稅後盈餘3.22元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巨大（9921）集團董事會於14日通過2024年財報，集團合併營收新台幣712.8億元，年減7.4%。在毛利率部分，因庫齡增加及大幅銷售折扣影響，依政策提列存貨跌價損失全年19億元，致2024年毛利率降低至19.0%，較2023年的22.1%下滑。若排除此影響，毛利率尚可維持21.7%。另，營收規模下降，營業費用雖也同步小幅下降，費用率仍上升為16.4%，高於23年的15.9%，造成營業利益衰退達60%；稅後淨利也較2023年衰退62.8%，僅12.6億元，每股稅後盈餘3.22元。

董事會同時通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股2.2元，將與合併財務報表提請預訂於6月23日召開之股東常會承認。依據14日收盤價157元計，殖利率1.4%。

2024年第4季巨大集團合併營收新台幣135.9億元，較2023年同期下降8.5%。受到歐美市場折扣出清及中國大陸銷售趨緩的影響，加上續提存貨跌價損失，第4季毛利率下降至13.5%，若排除存貨跌價損失，毛利率為18%。在毛利下滑幅度大於營業費用下降幅度的影響下，第4季產生營業損失新台幣10.4億元；稅後淨損為新台幣9.1億元，每股稅後虧損為2.32元。

展望2025，隨著庫存狀況逐步改善，市場期待新年度產品上市，相信在2024年第4季獲利狀況落底後，會在2025年逐步回復正常獲利水準。

巨大集團表示，今年全球大環境仍充滿許多不確定性，關稅政策與地緣風險，對於全球經濟發展增加更多挑戰，巨大集團跨全球經營，相對具有彈性因應風險的能力。巨大也將持續致力於產品研發、精進消費者體驗、強化通路變革並貫徹永續經營之理念，提升集團在全球自行車產業的競爭實力。

新台幣 毛利率

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