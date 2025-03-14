達運光電2024年 EPS 2.45元 北美寬頻升級需求第2季出貨

達運光電（8045）日前公布2024年每股稅後純益2.45元，看好北美寬頻升級需求將自第2季開始出貨，更搶進軍工及衛星布局，寬頻傳輸設備與智慧聯網將成為雙引擎，驅動今年營收。

達運光電2024年合併營收17.4億元，年減26.7%毛利率33.8%，低於2023年的44%，稅後純益2.02億元，年減50.5%，每股稅後純益2.45元，

達運光電表示，2024年度部分產品認證時程推遲至2025年，預計2025年營收將有顯著成長。展望未來，看好寬頻傳輸設備訂單受市場需求驅動，加上智慧聯網（AIoT）產品鏈的布局成效逐步顯現，將成為推動整體營收增長的雙引擎。

在寬頻傳輸設備方面，達運光電指出，受惠於北美寬頻傳輸設備市場升級1.8G的強勁需求，相關產品預計於2025年第2季開始出貨，整體市占率將從目前的5%提升至10%至15%，成為未來營收成長的重要動能之一。

在智慧聯網產品方面，達運光電指出，得益於應用場景的不斷擴展，包括感測器、監視設備、影像擷取、監控伺服器、影像辨識系統等領域。其中，達運特別聚焦於軍、警、消專業領域，提供高度整合的智慧解決方案，涵蓋影像辨識（車牌、人臉）、即時監控、災害預警、VR虛擬實境訓練等場域。

達運透過軍工體系等級之戰情中心管理平台（PAAS）協助提升公共安全與救災效率，不僅滿足高規格需求，更通過嚴格的認證標準，深受信賴。

達運光電表示，智慧聯網布局成效顯著。未來，將持續優化供應鏈管理，並強化技術創新能力，以因應國內外市場快速變化需求。

達運光電強調，未來將持續投入研發資源，擴大寬頻傳輸設備產品與智慧聯網產品的市場，並透過與合作夥伴的緊密協作，提供更完整的解決方案，滿足客戶多元化的需求。公司將以技術創新與市場拓展為核心，在快速變化的產業環境中保持競爭優勢。