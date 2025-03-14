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群創光電法說會／2024年轉盈 淨利達67億元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
群創光電4日舉辦2025年上半年法說會。記者籃珮禎攝影
群創光電4日舉辦2025年上半年法說會。記者籃珮禎攝影

群創光電（3481）14日舉辦2025年上半年法說會，向股東報喜2024年轉盈。群創光電2024年淨利新台幣67億元，且2018年6月至2024年期間總股東報酬率為6.5%，優於全球同業，鼓勵投資人長期持股。

群創董事長暨執行長洪進揚表示：「近年公司推動策略活化公司資產價值，同時提升營收及營運效益」。因應2024年全年轉盈，群創光電提報股東會通過後，將發放1元股息回饋股東。

受惠人工智能(AI)話題持續發酵，市場期待扇出型面板級封裝可加速大尺寸AI晶片產量及降低成本。群創跟IC價值鏈伙伴合作，各展所長共同滿足市場對高階晶片的需求，並同時持續打造多元事業發展引擎，減少景氣循環的影響，為股東創造更佳的價值。

群創 股東會

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