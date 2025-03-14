震旦行財報／去年EPS賺4.26元 配發現金股利3.7元

震旦行（2373）14日召開董事會通過2024年財務報告，其中2024年第4季稅後淨利新台幣(下同)2.38億元，每股盈餘1.06元；累計全年稅後淨利9.59億，每股盈餘4.26元。同時會中也決議通過配發現金股利每股3.7元，若以3/14收盤價65.8元計算，震旦行現金殖利率為5.62%。震旦行今年度股東常會將於6/19召開。

震旦行2024年整體獲利減少，主因大陸市場面臨房地產業困境及內需投資低迷等不利因素，景氣持續衰退，進而影響震旦行大陸事業的經營。儘管如此，震旦行台灣事業仍積極掌握數位轉型與永續轉型的商機，獲利穩定成長；整體經營亦強化精耕本業、流程改造，降本增效，將外在不利因素對獲利的影響減至最低。

展望2025年，儘管景氣仍不確定，震旦行仍將持續精實組織、優化經營內涵，以因應各種外部挑戰。近年企業對數位轉型以及ESG低碳轉型的需求持續擴大，震旦行持續聚焦辦公本業市場，將ESG永續理念融入於經營流程與商業模式中，並提升服務能力，強化大數據、AI人工智能、IoT物聯網等數位科技的應用，協助顧客數位轉型，打造環保、健康、智能、高效的辦公環境，持續提升整體競爭力，累積堅實的經營基礎，再創成長。