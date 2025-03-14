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亞翔2024年每股賺18.73元創新高 擬配息14元

中央社／ 新竹14日電

工業機電系統整合工程廠亞翔2024年營收與獲利同創歷史新高，每股純益18.73元，董事會決議每股配發14元現金股利。

亞翔2024年在半導體廠客戶積極擴產帶動下，總營收首度突破新台幣600億元關卡，達650.9億元，增加14.38%，歸屬母公司淨利43.36億元，增逾50%，每股純益18.73元。

亞翔董事會決議每股配發14元現金股利，配發率約74.75%，以今天收盤價257元計，殖利率約5.45%。

亞翔統計，目前在建工程包括台積電AP8先進封裝廠系統拆除工程及高雄廠地下管路工程案，還有世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡合資的VSMC晶圓廠建廠工程，亞翔對於台灣和新加坡市場展望相關樂觀。

新加坡 營收

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