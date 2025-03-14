快訊

中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

傅崐萁競選小物違法？「她」也曾送指甲剪套組 桃檢早簽結

金賽綸媽媽發聲！怒控金秀賢「公然說謊」 預告公開更猛照片

LINE Pay 財報／2024年營收62.9億元創新高 穩步發展多元化事業

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay（7722）近期召開董事會通過2024年財報，全年營收62.9億元，年增27.8%，全年稅後淨利達6.47億元，年增34.2%，EPS為10.67元，均創歷史新高。

LINE Pay去年第4季單季營收達17.66億元，創單季歷史新高，淨利達1.68億元，較前一季增加50%；第4季費用率相較上升，主因是公司全力投入新業務發展，看好該項事業未來前景，將有助於強化LINE Pay全方位事業拓展。整年度淨利率為10%，展現LINE Pay持續穩定的獲利能力

董事會也決議配發每股現金股利1.5元，LINE Pay表示，由於公司正處於積極擴展事業版圖階段，持續發展多元支付行銷平台及跨境事業等，因此將厚實資本，以利進一步拓展LINE Pay全球生態圈。

LINE Pay表示，2024年營運表現亮眼，迄今用戶數已達1,300萬戶，全台支付據點突破60萬處，並持續攜手4家金融機構，推動用戶使用點數回饋卡筆筆消費皆享LINE POINTS回饋。

展望2025年，在用戶與商戶對行動支付需求持續增加下，將持續加強既有支付業務與新事業的多元化發展，為用戶提供優惠便利的支付服務，為商戶提供多樣化行銷解決方案；同時，將積極布局跨境支付與國際市場，為台灣用戶拓展海外支付場景，為台灣商戶引流海外遊客來台消費使用LINE Pay，以創新為驅動力，推動LINE Pay全球生態圈的發展。

LINE LINE Pay

延伸閱讀

衝大罷免！民進黨北市議員喊話：代收全台所有連署

影／揭露遭AI變造不雅照攻擊 南市區長黃炳元：第一時間傳給太太

到職第一天不知帳密遭酸「沒能力」 新人下班失業傻了：靠念力？

元大銀行首創防詐諮詢專線 與客戶攜手對抗詐騙

相關新聞

傳美國官方力邀助英特爾 台積電再破年線市值跌破25兆元

業界盛傳美國官方力邀台積電（2330）和客戶合資協助英特爾IFS晶圓廠，最快下半年有初步結果。該議題纏身下，台積電本周市...

鴻海2024年 EPS 為11.01元 創歷史新高

鴻海（2317）14日公布2024年稅後純益1,527.05億元，年增7%，創歷史新高，2024年每股稅後純益（EPS）...

振樺電財報／去年EPS達12.55元 每股擬配現金股利7.77元

工業電腦大廠振樺電（8114）場景定義智能設備（SDA）布局成效顯著，帶動2024全年營收創下歷史新高，年增40.8%至...

自營商也青睞！億光配息5.31元、殖利率6.77% 量價齊揚

LED大廠億光（2393）2024年每股賺6.64元、董事會擬配息5.31元，獲利與配息同步刷新30年來紀錄，14日量價...

群創超額配息、股價飆破半年線 產業後勢如何？

群創（3481）2024年斷開連兩年虧損，每股賺0.76元，董事會決議擬超額配息1元，以13日收盤價14.7元計算，殖利...

和碩去年EPS 6.34元 配息4.5元

和碩昨（13）日公布2024年財報，儘管全年本業營收下滑，但業外收益成長助攻，帶動稅後純益年增7.4%、達168.77億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。