LINE Pay 財報／2024年營收62.9億元創新高 穩步發展多元化事業

LINE Pay（7722）近期召開董事會通過2024年財報，全年營收62.9億元，年增27.8%，全年稅後淨利達6.47億元，年增34.2%，EPS為10.67元，均創歷史新高。

LINE Pay去年第4季單季營收達17.66億元，創單季歷史新高，淨利達1.68億元，較前一季增加50%；第4季費用率相較上升，主因是公司全力投入新業務發展，看好該項事業未來前景，將有助於強化LINE Pay全方位事業拓展。整年度淨利率為10%，展現LINE Pay持續穩定的獲利能力

董事會也決議配發每股現金股利1.5元，LINE Pay表示，由於公司正處於積極擴展事業版圖階段，持續發展多元支付行銷平台及跨境事業等，因此將厚實資本，以利進一步拓展LINE Pay全球生態圈。

LINE Pay表示，2024年營運表現亮眼，迄今用戶數已達1,300萬戶，全台支付據點突破60萬處，並持續攜手4家金融機構，推動用戶使用點數回饋卡筆筆消費皆享LINE POINTS回饋。

展望2025年，在用戶與商戶對行動支付需求持續增加下，將持續加強既有支付業務與新事業的多元化發展，為用戶提供優惠便利的支付服務，為商戶提供多樣化行銷解決方案；同時，將積極布局跨境支付與國際市場，為台灣用戶拓展海外支付場景，為台灣商戶引流海外遊客來台消費使用LINE Pay，以創新為驅動力，推動LINE Pay全球生態圈的發展。