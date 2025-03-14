快訊

中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

傅崐萁競選小物違法？「她」也曾送指甲剪套組 桃檢早簽結

金賽綸媽媽發聲！怒控金秀賢「公然說謊」 預告公開更猛照片

聯強展望2025年 看好AI應用帶動PC換機潮

中央社／ 台北14日電

3C通路大廠聯強去年營收創高，展望2025年，聯強副總裁杜書全看好，在AI應用帶動下，PC換機潮將逐漸發酵，尤其電競電腦及組件去年衰退幅度大，預期今年市場可望回穩。

聯強去年營收新台幣4260.09億元，年增7.5%，創歷史新高；歸屬母公司淨利92.12億元，比2023年成長26.3%，終止連2降，每股純益5.52元。公司董事會決議每股擬配發現金股利4元，股利配發率72.4%。

聯強今天舉行法人座談會，杜書全表示，去年公司營運成長，主要動能來自商用市場，包括數據中心（Data Cneter）相關產品營收年成長37%，儲存設備相關營收成長22%。隨著商用市場持續數位轉型，加上AI應用愈來愈成熟，他看好聯強今年商用營收可望持續成長。

消費性市場部分，杜書全表示去年表現不盡理想，尤其是電競市場出現比較大幅度衰退。但他看好，在AI應用帶動下，對於今年PC換機需求有所期待。

區域市場方面，聯強持續深耕印尼市場，去年因為有新的中國手機品牌導入，對成長貢獻相當大。去年聯強印尼營收年增19%，占公司營收比重站上1成，規模已超越台灣市場。

聯強表示，印尼營收已連4年創新高，去年一舉突破400億元大關，其中通訊業務大幅成長80%，商用加值業務也成長13%。

營收 聯強

延伸閱讀

賠錢還發錢！美利達股價失速下探又爬升 投資人捏一把冷汗

看好高級住宅市場 德瑞克高雄旗艦店落腳亞灣

光寶科、台達電 四檔靚

台光電、台燿 選長天期

相關新聞

傳美國官方力邀助英特爾 台積電再破年線市值跌破25兆元

業界盛傳美國官方力邀台積電（2330）和客戶合資協助英特爾IFS晶圓廠，最快下半年有初步結果。該議題纏身下，台積電本周市...

鴻海2024年 EPS 為11.01元 創歷史新高

鴻海（2317）14日公布2024年稅後純益1,527.05億元，年增7%，創歷史新高，2024年每股稅後純益（EPS）...

振樺電財報／去年EPS達12.55元 每股擬配現金股利7.77元

工業電腦大廠振樺電（8114）場景定義智能設備（SDA）布局成效顯著，帶動2024全年營收創下歷史新高，年增40.8%至...

自營商也青睞！億光配息5.31元、殖利率6.77% 量價齊揚

LED大廠億光（2393）2024年每股賺6.64元、董事會擬配息5.31元，獲利與配息同步刷新30年來紀錄，14日量價...

群創超額配息、股價飆破半年線 產業後勢如何？

群創（3481）2024年斷開連兩年虧損，每股賺0.76元，董事會決議擬超額配息1元，以13日收盤價14.7元計算，殖利...

和碩去年EPS 6.34元 配息4.5元

和碩昨（13）日公布2024年財報，儘管全年本業營收下滑，但業外收益成長助攻，帶動稅後純益年增7.4%、達168.77億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。