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鴻海2024年 EPS 為11.01元 創歷史新高
鴻海（2317）14日公布2024年稅後純益1,527.05億元，年增7%，創歷史新高，2024年每股稅後純益（EPS）為11.01元，2023年EPS為10.25元。
鴻海2024年第4季稅後純益463.26億元，季減6%，年減13%，2024年第4季EPS為3.34元，2024年第3季EPS為3.55元，2023年第4季EPS為3.83元。
鴻海2024年產品組合，消費智能產品占比46%，雲端網路產品占30%，電腦終端產品18%，元件及其他占6%。
展望2025年，鴻海表示，全年將強勁成長，包括雲端網路、元件及其他都將強勁成長，至於消費智能產品持平，電腦終端產品小幅下滑。
展望2025年第1季，將較去年同期強勁成長，較去年第4季季節性下滑。今年第1季將以雲端網路產品成長最強，可望季增與年增，至於電腦終端產品、元件及其他產品，消費智能產品都將出現年增；若與去年第4季相比，則將出現季節性下滑。
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