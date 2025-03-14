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傳美國官方力邀助英特爾 台積電再破年線市值跌破25兆元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

業界盛傳美國官方力邀台積電（2330）和客戶合資協助英特爾IFS晶圓廠，最快下半年有初步結果。該議題纏身下，台積電本周市值已跌破25兆元，換算本周跌幅逾4%，累計下跌46元，14日收盤價959元再度跌破年線支撐。

地緣政治因素驅動的市場傳聞紛紛擾擾，台積電客戶之一的英特爾近期宣布新任CEO 陳立武（Lip-Bu Tan）讓英特爾分拆晶圓代工事業可望加速的預期再起，也讓業界從今年初以來不斷傳聞的美國官方力邀台積和客戶合資協助英特爾IFS晶圓廠持續圍繞市場。

法人也分析，雖然從傳聞來看相關談判尚處於早期階段，合作案整體來看挑戰不少，成功機率偏低，但不能完全排 除可能性，若成局對台積短中期有不利影響。

從晶片法案補助要求來看英特爾不可能撒手讓其他人主導旗下晶圓廠。法人分析指出，預期該案美國政府為主要推動者，美國政府態度決定此案的成功機率：美國內部也可能對「外國公司主導」的反對，任何最終達成的協議都須 獲得川普政府的核准。

法人也指出，觀察該案為「政府推動、企業勉強配合」的博弈 。若無美國政府推動，此案成功機率接近零。台積電合資此公司，不利公司的獲利和未來發展。

此外，由於輝達（NVIDIA）、超微（AMD ）和英特爾是競爭對手。若英特爾需要分拆晶圓代工事業也可能尋求獨立融資或合作的方式，走類似當年超微分拆格羅方德引進外部第三方策略投資人的模式。

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