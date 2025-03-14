振樺電財報／去年EPS達12.55元 每股擬配現金股利7.77元

工業電腦大廠振樺電（8114）場景定義智能設備（SDA）布局成效顯著，帶動2024全年營收創下歷史新高，年增40.8%至13,889百萬，毛利率躍升新高44.98%；EPS創歷史新猷達12.55元，每股擬配發現金股利7.77元。

振樺電2024年全年合併營收再創歷史紀錄達13,889百萬，年增40.8%；其中線上線下解決方案（O2O Solutions）受惠於下游市場需求持續緩步回溫，營收年增約12%；而產業物聯研製中心（Embedded Foundry）則在新世代AI晶片模組檢測平台持續放量下，全年營收較去年同期躍增59.6%。 以區域別而言，全年營收成長主要由美洲及歐洲地區所帶動，亞洲地區營收則約略持平。

集團獲利表現上，年度毛利率刷新合併以來紀錄達44.98%，主因高毛利率之系統品牌、醫療與場景定義智能設備營收占比逐步提高，貢獻將近七成集團營收，其中AI相關應用占集團營收約50%。儘管因營收規模成長、策略性強化研發投資及績效獎金提撥幅度顯著增加，全年營業費用年增40%至3,681百萬，營業利益仍改寫歷史紀錄，較去年同期翻倍成長至2,566百萬，營業利益率達18.47%。業外方面，全年匯兌利益為96百萬，少數股權887百萬，淨利歸屬於本公司業主為1,040百萬，EPS為12.55元。

展望後市，線上線下解決方案在去年推出多款新產品後，各系列場景應用布局已趨完整。除產品持續推陳出新外，於年初NRF及 EuroCIS推出自行研發的SCO（Self-Check-out KIOSK, 自助結帳）& SOK（Self-Ordering KIOSK, 自助點餐）系統，結合AI延伸技術，於現有零售應用中提供高附加價值的防損（Loss Prevention）及物體識別（Object Recognition）等加值服務，進一步提升產品的差異化，從而鞏固競爭優勢。同屬SDA的自助服務解決方案方面，與全球電商龍頭主攻之線上購物線下退貨（BORIS）持續擴展至全球市場，預計今年在歐美地區逐步放量，同時美國政府之大眾運輸基建專案已開始貢獻營收並於各地逐步收獲成效，將進一步推升營運成長潛力。

在產業物聯研製中心方面，儘管傳統工控市場仍顯疲弱，但數位醫療及網通需求已有緩步回升的跡象；AI晶片模組檢測方面在強勁需求的持續帶動與地緣政治驅動客戶生產基地分散策略，以及舊世代產品升級更新不斷推升測試平台之需求下，相關訂單能見度已累積至2025年上半年。

隨著集團獨特的場景定義智能設備（Scenario-Defined Appliance, SDA）商業模式愈發成熟，在AI浪潮推動下，高階運算及零售數位轉型等需求加速，線上線下解決方案（O2O Solutions）和產業物聯研製中心（Embedded Foundry）兩大成長引擎將持續發揮動能，未來集團除將持續與生態系夥伴緊密合作提供軟硬整合場景解決方案以拓展並鞏固一線客戶外，亦將逐步擴大應用版圖，在穩健獲利的基礎上，持續深化市場佈局並探索更具成長潛力之應用場景。