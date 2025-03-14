自營商也青睞！億光配息5.31元、殖利率6.77% 量價齊揚

LED大廠億光（2393）2024年每股賺6.64元、董事會擬配息5.31元，獲利與配息同步刷新30年來紀錄，14日量價齊揚，盤中漲逾7%，一度叩關85元，帶動富采（3714）跟漲近2%。

億光113年營業收入209.72億元，營業毛利63.53億元，營業利益24.6億元，稅前淨利39.91億元，本期淨利31.22億元，歸屬於母公司業主淨利29.44億元，年增幅達一倍，基本每股盈餘6.64元，站上近30年來高點。董事會決議每股配息5.31元，以13日收盤價78.4元計算，現金殖利率達6.77%。

億光預估，2025年不可見光與光電產品的成長動能相當亮眼，營收可望有高個位數成長，應用範疇涵蓋工業自動化、工控機器人手臂、人臉辨識、智慧穿戴、智慧家電、智慧手機、印刷控制板、充電樁等。

億光強調，今年主要成長動能來自車用及不可見光產品線，其中車用營收貢獻持續擴大，成長幅度冠居所有產品，今年新品開發相關支出增加，資本支出將較2024年成長。

籌碼面上，3月以來三大法人賣超3,176張，包括外資賣超3,212張、投信賣超660張，但自營商買超696張。