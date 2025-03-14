群創超額配息、股價飆破半年線 產業後勢如何？

群創（3481）2024年斷開連兩年虧損，每股賺0.76元，董事會決議擬超額配息1元，以13日收盤價14.7元計算，殖利率約6.8%，早盤交投暴衝，股價一度逼近16元，帶動友達（2409）、彩晶（6116）一起登上5日線，並拉抬光電類指一度彈升約1%，成為台股多頭主力之一。

群創2024年第4季稅後純益91億元，季增逾20倍，每股純益1.13元，連三季獲利，讓2024年終於斷開連兩年虧損，轉為獲利67億元，每股純益0.76元，董事會並決議超額配息1元，為股東們兩年來首度可領股利。多頭大喜，早盤人氣強強滾，開盤不到1小時，成交量已突破17萬大張，穩居台股人氣王，盤初股價漲逾5.5%、暫高見15.8元，並直接飛過5日線、半年線，登近3個月來波段高點。

據群創財務數據顯示，2024年第4季營業淨損43億元，但受惠處分南科四廠予台積電（2330）獲利入帳，單季稅後純益91億元，每股純益達1.13元，繳出連三季獲利成績單，並扭轉全年連3虧命運，轉為每股獲利0.76元。

而據美系外資日前出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，短期內，電視與IT面板價格上行趨勢將有助於市場情緒，提升面板股投資吸引力。在台股中，群創估值更具吸引力，給予「優於大盤」評級，目標價19.5元；維持友達「中立」評級，目標價15元。

美系外資指出，電視面板價格上揚，有多項原因推動。供給方面，受惠面板廠進行供應管控，平均產能利用率接近80%，與去年第4季差不多；需求上，中國大陸以舊換新政策帶動穩健需求（尤其是對於75吋超大尺寸）。品牌廠第2季起為新款產品建立年度庫存，開始進入旺季，預期未來數個月電視面板價格持續上漲。