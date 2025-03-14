聽新聞
0:00 / 0:00

群創子公司CarUX 擬赴美上市

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）董事會昨（13）日決議子公司CarUX Holding Limited擬赴美申請上市掛牌案，但尚未決定在美國納斯達克證券交易所（NASDAQ）或紐約證券交易所（NYSE）掛牌。赴美上市主要是集團深化與拓展集團智慧座艙視覺解決方案領域業務。

群創說明， 在財務方面，CarUX申請海外證券市場掛牌，可募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，研發更具競爭力的產品，助益集團營收及績效。CarUX海外證券市場申請掛牌未涉及處分群創間接持有之CarUX股份，群創不會產生相關損益，對集團、群創及CarUX具有正面效益。

至於是否對業務造成影響？群創表示，公司並未從事與CarUX相同的智慧座艙視覺解決方案業務，CarUX募集資金將用以投入研發技術，提升產品價值及業務拓展， 對群創業務無任何不利負面影響。

群創說明，CarUX申請海外掛牌後，未來集團的智慧座艙視覺解決方案仍將維持由CarUX獨立經營，群創持續透過全資控股的Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX多數股權， 不會影響群創對CarUX實質控制。

未來CarUX海外上市掛牌預計發行新股股數約不低於CarUX發行後總股本比率10%， 群創對CarUX之持股比重將因此降低8.59%以上。

群創表示，最終上市的證券類別、發行數量及降低持股比例，將根據當地法規、資金需求 、與當地主管機關溝通情況及市場情況，由CarUX與主辦承銷商協商確定。

美國 群創 負面

延伸閱讀

面板價揚 大摩按讚群創

大摩：電視面板價格上漲將延續至第2季 有利群創

群創光藝影音牆進駐臺北大巨蛋 迎接經典賽事

友達2月營收月增13% 群創減0.8%

相關新聞

和碩去年EPS 6.34元 配息4.5元

和碩昨（13）日公布2024年財報，儘管全年本業營收下滑，但業外收益成長助攻，帶動稅後純益年增7.4%、達168.77億...

群創賺錢了 超額配息1元 客戶拉貨意願提高 第1季營運添柴火

群創昨（13）日公布去年第4季稅後純益91億元，季增逾20倍，每股純益1.13元，連三季獲利，並帶動2024年轉盈。20...

群創子公司CarUX 擬赴美上市

群創董事會昨（13）日決議子公司CarUX Holding Limited擬赴美申請上市掛牌案，但尚未決定在美國納斯達克...

億光財報／去年 EPS 6.64元登近30年高點 配息5.31元

LED大廠億光（2393）13日公告去年營運成果，表現亮眼，全年獲利29.44億元，年增幅達一倍，每股純益6.64元，站...

智邦財報／網通廠每股獲利王出爐！2024年大賺兩個股本

網通大廠智邦（2345）13日董事會通過2024年財報，2024年第4季單季獲利季增逾七成，單季每股稅後純益8.1元，2...

群創財報／去年稅後純益67億元、EPS 0.76元 售廠挹注順利轉盈

群創（3481）董事會13日通過去年第4季營運成果，合併營收為新台幣537億元，營業淨損為新台幣43億元，稅後淨利為新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。