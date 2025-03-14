群創子公司CarUX 擬赴美上市

群創（3481）董事會昨（13）日決議子公司CarUX Holding Limited擬赴美申請上市掛牌案，但尚未決定在美國納斯達克證券交易所（NASDAQ）或紐約證券交易所（NYSE）掛牌。赴美上市主要是集團深化與拓展集團智慧座艙視覺解決方案領域業務。

群創說明， 在財務方面，CarUX申請海外證券市場掛牌，可募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，研發更具競爭力的產品，助益集團營收及績效。CarUX海外證券市場申請掛牌未涉及處分群創間接持有之CarUX股份，群創不會產生相關損益，對集團、群創及CarUX具有正面效益。

至於是否對業務造成影響？群創表示，公司並未從事與CarUX相同的智慧座艙視覺解決方案業務，CarUX募集資金將用以投入研發技術，提升產品價值及業務拓展， 對群創業務無任何不利負面影響。

群創說明，CarUX申請海外掛牌後，未來集團的智慧座艙視覺解決方案仍將維持由CarUX獨立經營，群創持續透過全資控股的Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX多數股權， 不會影響群創對CarUX實質控制。

未來CarUX海外上市掛牌預計發行新股股數約不低於CarUX發行後總股本比率10%， 群創對CarUX之持股比重將因此降低8.59%以上。

群創表示，最終上市的證券類別、發行數量及降低持股比例，將根據當地法規、資金需求 、與當地主管機關溝通情況及市場情況，由CarUX與主辦承銷商協商確定。