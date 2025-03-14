群創賺錢了 超額配息1元 客戶拉貨意願提高 第1季營運添柴火

群創（3481）昨（13）日公布去年第4季稅後純益91億元，季增逾20倍，每股純益1.13元，連三季獲利，並帶動2024年轉盈。2024年獲利67億元，每股純益0.76元，終止連兩年虧損，也比友達提前達成全年賺錢的目標。董事會並超額配息1元，是股東們兩年來首度可領股利。

群創領先擺脫虧損，繳出年度獲利成績單，隨著面板市況持續走揚，加上大陸官方祭出消費補貼、北美關稅效應，均促成客戶拉貨意願，推升電視及IT面板報價續揚。法人預期，群創本季營運將持續向上，基本面可望再報佳音。

圖／經濟日報提供

群創也對本季營運持正向看法，公司表示，市場預期多元AI模型可進一步提升AI PC發展，對IT面板需求提供長期支撐。針對地緣政治帶來的不確定因素，群創將透過策略布局、動態調整產品組合及提高生產效率因應，同時持續推動雙軌轉型策略，深化非顯示器領域布局。

群創預期，本季大尺寸面板出量季減3%以內，平均單價（ASP）季增約3%內；中小尺寸面板出貨量季增約3%。

根據群創揭露的財務數據，去年第4季營業淨損43億元，受惠處分南科四廠予台積電獲利入帳，單季稅後純益91億元，每股純益1.13元，繳出連三季獲利成績單。單季折舊及攤銷為76億元，資本支出為39億元。

群創2024年合併營收2,165億元；營業淨損79億元；稅後純益67億元，每股純益0.76元，終止連二年虧損，領先本土面板同業繳出全年獲利成績單。

群創轉盈，也超額配息回饋股東，董事會決議擬以盈餘配發0.75元現金股利，加計以資本公積發放0.25元現金，合計每股共配發1元現金，以昨天收盤價14.7元計算，殖利率約6.8%。

群創表示，2024年第4季整體出貨面積601萬平方公尺，季減1.3%，液晶面板售價為每平方公尺273元美元。

2024年第4季營收以產品應用別區分，電視為33%、車用產品為25%、可攜式電腦為20%、手機及商用產品為18%、桌上型螢幕為4%；以產品尺寸別區分，10吋以下為19%、10到20吋為32%、20到30吋為12%、30到40吋為7%、40吋以上為30%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為74%以及26%。

群創指出，受惠國際運動賽事帶動品牌拉貨及大陸「以舊換新」消費補貼政策等因素刺激需求，2024年全年度營收年增2.3%，全年度毛利率與EBITDA利益率分別達到6.5%及10.7%。第4季認列資產處分利益後、延續第2季及第3季獲利，2024年全年淨利順利轉盈。