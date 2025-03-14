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和碩去年EPS 6.34元 配息4.5元
和碩（4938）昨（13）日公布2024年財報，儘管全年本業營收下滑，但業外收益成長助攻，帶動稅後純益年增7.4%、達168.77億元，每股純益6.34元，為近三年最佳，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利4.5元，以昨天收盤價92.7元計算，殖利率約4.85%。
和碩2024年營收1.13兆元，年減10.5%；毛利率4.1%，年增0.4個百分點；營業利益125.01億元，年減5.3%；營益率1.1%，年減0.1個百分點；業外收益147.23億元，年增54.1%。
和碩2024年第4季營收3,270.04億元，季增11.1%，年減4.4%；毛利率3.6%，季減0.5個百分點，年減0.2個百分點；營益率0.9%，季減0.3個百分點，年減0.4個百分點；稅後純益37.37億元，季減13%，年減25.2%，每股純益1.4元。
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