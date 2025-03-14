聽新聞
0:00 / 0:00

和碩去年EPS 6.34元 配息4.5元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（13）日公布2024年財報，儘管全年本業營收下滑，但業外收益成長助攻，帶動稅後純益年增7.4%、達168.77億元，每股純益6.34元，為近三年最佳，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利4.5元，以昨天收盤價92.7元計算，殖利率約4.85%。

和碩2024年營收1.13兆元，年減10.5%；毛利率4.1%，年增0.4個百分點；營業利益125.01億元，年減5.3%；營益率1.1%，年減0.1個百分點；業外收益147.23億元，年增54.1%。

和碩2024年第4季營收3,270.04億元，季增11.1%，年減4.4%；毛利率3.6%，季減0.5個百分點，年減0.2個百分點；營益率0.9%，季減0.3個百分點，年減0.4個百分點；稅後純益37.37億元，季減13%，年減25.2%，每股純益1.4元。

和碩 營收

延伸閱讀

工會控訴印尼廠工安 和碩：未違法、將找第三方稽查

印尼廠遭控職安風險 和碩：不實指稱待第三方釐清

瓦城財報／2024年 EPS 9.01元 發放現金股利9元

毛利率創新高且本益比10.5倍的飆股

相關新聞

和碩去年EPS 6.34元 配息4.5元

和碩昨（13）日公布2024年財報，儘管全年本業營收下滑，但業外收益成長助攻，帶動稅後純益年增7.4%、達168.77億...

群創賺錢了 超額配息1元 客戶拉貨意願提高 第1季營運添柴火

群創昨（13）日公布去年第4季稅後純益91億元，季增逾20倍，每股純益1.13元，連三季獲利，並帶動2024年轉盈。20...

群創子公司CarUX 擬赴美上市

群創董事會昨（13）日決議子公司CarUX Holding Limited擬赴美申請上市掛牌案，但尚未決定在美國納斯達克...

億光財報／去年 EPS 6.64元登近30年高點 配息5.31元

LED大廠億光（2393）13日公告去年營運成果，表現亮眼，全年獲利29.44億元，年增幅達一倍，每股純益6.64元，站...

智邦財報／網通廠每股獲利王出爐！2024年大賺兩個股本

網通大廠智邦（2345）13日董事會通過2024年財報，2024年第4季單季獲利季增逾七成，單季每股稅後純益8.1元，2...

群創財報／去年稅後純益67億元、EPS 0.76元 售廠挹注順利轉盈

群創（3481）董事會13日通過去年第4季營運成果，合併營收為新台幣537億元，營業淨損為新台幣43億元，稅後淨利為新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。