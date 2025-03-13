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時碩財報／去年每股純益2.56元 擬配發1.5元股息

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

精密金屬加工大廠時碩（4566）13日通過去年合併財報，合併營收47.97億元，稅後淨利2.56億元，每股稅後純益2.56元，董事會通過每股擬配發1.50335669元現金股利，以今天收盤價82.9元計算，現金殖利率1.81%。

時碩去年合併營收47.97億元、年增13.9%，為歷史次高；而今年前二月合併營收8.38億元、年增17.6%，創歷史同期新高。

時碩去年營收成長，除因去年5月起認列持股超過50%的天陽航太、大陸蘇州崇業等兩家公司業績外，大陸無錫廠生產的汽車安全氣囊引爆器及傳動系統零件出貨增加，同時打入大陸比亞迪及德國電動車廠等零件供應鏈，也推進業績表現。

輝達推出GB300，能耗更大掀二次冷革命。時碩除了兩岸生產基地，在泰國春武里的新廠投資計畫已於2月7日動工，第一期廠預計第4季完工，初步規劃生產汽車、航太、工業產品，也配合客戶需求擬擴增GB300水冷快接頭產品，搶攻水冷商機。

時碩近幾年積極布局多元利基市場、滿足客戶一站式服務。除了汽車、航太、工業應用三支利箭之外，工業應用也投入生產水冷快接頭，切入AI伺服器供應鏈，有望成為帶動營運快速成長的第四支腳。

目前，時碩兩岸工廠都有生產AI伺服器水冷快接頭。法人指出，2024年GB200水冷快接頭已小批量出貨給大陸台資電子廠與台灣快接頭廠商，而GB300水冷快接頭也進入最後開發階段，水冷商機可期。

時碩生產水冷快接頭，搶進AI伺服器供應鏈，並持續配合客戶開發新品項，加上大陸無錫廠汽車零件出貨增加，以及美國總統川普重啟頁岩油開採，預期將帶動工業應用出貨，法人估，今年營收可望有兩位數增長，獲利也優於去年。

營收

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