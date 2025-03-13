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億光財報／去年 EPS 6.64元登近30年高點 配息5.31元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
LED大廠億光電子。記者籃珮禎／攝影
LED大廠億光電子。記者籃珮禎／攝影

LED大廠億光（2393）13日公告去年營運成果，表現亮眼，全年獲利29.44億元，年增幅達一倍，每股純益6.64元，站上近30年來高點，同時董事會決議通過每股擬配發現金股利5.31元，同樣為超過30年以來新高。

進一步來看，億光去年第4季稅後純益8.28億元，季增近50%，年增幅高達483%，每股純益1.87元。同時董事會決議通過每股擬配發現金股利5.31元，配發率近八成，依照今日收盤價78.4元計算，現金殖利率達6.77%。

展望2025年，億光將持續受益於穩健的車用及不可見光需求成長，法人看好在車內照明、車載背光顯示及感測元件的出貨量持續增加，且產品已成功進入歐美Tier1廠商，估車用產品於營收占比將近15%。

法人表示，特別是在不可見光領域，光耦合器和紅外線感測應用將成為億光主要的增長來源，儘管面臨中國大陸業者的競爭，不過該公司專注於高附加價值產品，在成本控制和產品組合優化下，預計不可見光產品營收比重將從去年的37%提升至今年約39%，2025年毛利率可望超過30%。

法人樂觀看待億光的網路產品延伸至AI相關應用，包括AI代工、機器人和公共控制等，預期將為今年的業績增添龐大柴火。

億光 營收

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