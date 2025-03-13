佰鴻財報／2024年 EPS 1.09元 擬配現金股利1元

LED封裝及紅外線傳輸模組廠佰鴻（3031）13日公告2024年營運成果，全年稅後純益1.88億元，年增3.29%，每股賺1.09元。去年第4季稅後純益2,105萬元，季減72.6%，單季則為2022年第1季以來的低點，年減71.38%，每股賺0.12元。

佰鴻並公告擬配發現金股利1元，配發率91.74%，以今日收盤價21.75元計算，殖利率約4.5%。

佰鴻表示，LED產業正在逐步走出低谷，且不可見光的產能稼動率足以支撐未來的業務運營，公司對於車用市場也有少量出貨，對全年展望優於去年。

法人認為，在智慧型手機和電動車需求持續上升的背景下，將進一步挹注佰鴻的營收動能，以及隨著新產品推出和市場滲透率提升，佰鴻的業績表現有望逐漸走強。