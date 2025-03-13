佰鴻財報／2024年 EPS 1.09元 擬配現金股利1元
LED封裝及紅外線傳輸模組廠佰鴻（3031）13日公告2024年營運成果，全年稅後純益1.88億元，年增3.29%，每股賺1.09元。去年第4季稅後純益2,105萬元，季減72.6%，單季則為2022年第1季以來的低點，年減71.38%，每股賺0.12元。
佰鴻並公告擬配發現金股利1元，配發率91.74%，以今日收盤價21.75元計算，殖利率約4.5%。
佰鴻表示，LED產業正在逐步走出低谷，且不可見光的產能稼動率足以支撐未來的業務運營，公司對於車用市場也有少量出貨，對全年展望優於去年。
法人認為，在智慧型手機和電動車需求持續上升的背景下，將進一步挹注佰鴻的營收動能，以及隨著新產品推出和市場滲透率提升，佰鴻的業績表現有望逐漸走強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言