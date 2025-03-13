快訊

給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 克宮高官態度洩端倪

美歐貿易戰升級！川普再出招威脅歐盟 對酒類徵收200%報復性關稅

「上班不要看」解散！呱吉回憶創建過程 感性親吐：跟青春說再見

伯鑫財報／去年每股賺10.47元歷史次高 擬配9元現金股利

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

伯鑫（6904）13日通過去年合併財報，合併營收8.89億元，稅後淨利1.94億元、年增14.1%，每股稅後純益10.47元，獲利為歷史次高；董事會通過每股擬配發9元現金股利，配發率85.9%，以13日收盤價155.5元計算，現金殖利率5.78%。

高爾夫球代工龍頭復盛應用（6670）日前宣布，將以14.81億餘元公開收購伯鑫51%股權，每股收購價格為157元。兩家公司未來將透過資源整合，打造「台灣手工具艦隊」，加速拓展國際市場，也讓台灣的手工具產業更壯大

伯鑫今天表示，公司已接獲公開收購人收購通知，預計15日內召開董事會，依「審議委員會」審查結果對股東提供建議。

伯鑫總經理吳傳福表示，去年受俄烏戰爭等地緣政治衝突影響，主力的歐洲市場呈現衰退，不過去年全年營收僅衰退2.8%，獲利卻優於2023年，顯示公司優化製程與產品結構效果展現。

展望今年，伯鑫表示，以目前接單狀況來看，上半年業績持穩，隨著俄烏戰爭有望停火，預期下半年歐洲市場可望回升，帶動整體接單與出貨優於上半年，全年業績應可優於去年。伯鑫前二月合併營收1.64億元、年增9.4%，創歷史同期新高。

伯鑫成立逾40年，為亞洲最大、全球前三大工業級活動扳手廠，客戶多為美、歐及日本知名品牌，產品應用於水電、機械、基建、車用及航太等產業。

營收

延伸閱讀

高鋒財報／去年每股純益1.05元 擬配發0.8元現金股利

統一投信：三大因素支撐 台股後市正向看待

遭川普牽連？G7外長會議聚焦俄烏、貿易戰 美國務卿恐收多國抱怨

與先前條件類似！俄羅斯提結束戰爭協議「要求清單」 專家曝1擔憂

相關新聞

宏碁財報／去年淨賺55 .39億元！每股發1.7元現金股利

品牌大廠宏碁（2353）於13日公告宣布，去(2024)年第4季及全年財報。第4季單季稅後淨利達到新台幣14.28億元，...

群創財報／去年稅後純益67億元、EPS 0.76元 售廠挹注順利轉盈

群創（3481）董事會13日通過去年第4季營運成果，合併營收為新台幣537億元，營業淨損為新台幣43億元，稅後淨利為新台...

面板價揚 大摩按讚群創

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，短期內，電視與IT面板價格上行趨勢將有助於市場情緒，...

神達 伺服器業務喊衝

神達（3706）旗下神雲科技衝刺AI伺服器布局，法人看好，神達今年伺服器業務在美系客戶持續拉貨下，預期上半年營收將優於去...

騰輝2024年EPS 5.01元 資通3.33元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）昨（12）日公告去年稅後純益3.6億元，年減16%，每股純益5.01元。

乙盛2024年EPS 3.36元 鴻準2.53元

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（12）日公布去年稅後純益5.66億元，年減29%，每股純益3.36元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。