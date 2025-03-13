三集瑞2024年EPS 11.41元 聲寶2.09元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

電感大廠三集瑞-KY（6862）昨（13）日公布去年獲利5.16億元，年增31.63％，每股純益11.41元，創新高。展望後市，公司看好因應新一代伺服器平台，開發的TLVR電感產品，有望在今年第2季起逐步放量，推升市占率提升。

三集瑞昨日並公告，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利6元，配發率超過五成，以昨日收盤價159.5元計算，殖利率為3.76%。

【記者籃珮禎／台北報導】聲寶（1604）昨（13）日公告去年第4季稅後純益1.28元，季減33.59%，年增14.28%，每股純益0.35元；2024年稅後純益7.61億元，年增4.5%，每股純益2.09元。

聲寶並公告，董事會決議去年度盈餘每股擬配發現金股利1.5元，配發率71.77%，以昨天收盤價28.25元計算，殖利率約5.3%。

法人估，聲寶今年營收有機會挑戰百億元大關。

每股純益 聲寶

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