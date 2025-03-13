宏碁2024年EPS 1.84元 IET -3.58元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁。 聯合報系資料照
宏碁。 聯合報系資料照

宏碁（2353）昨（13）日公布2024年財報，受惠子公司「老虎隊」貢獻持續增加，加上本業PC重返成長，全年稅後純益年增12.35%、達55.39億元，攀上近三年高點，每股純益1.84元。

宏碁董事會並通過，去年度盈餘每股擬配現金股利1.7元，以昨天收盤價37.8元計算，殖利率約4.5%。

【記者陳昱翔／台北報導】三五族半導體廠IET-KY（4971）昨（13）日召開線上法說會，該公司去年每股淨損3.58元，遠不如前年每股純益0.23元，將不配發股利。IET董事長高永中表示，積極鎖定AI高速運算市場，並按計畫擴產，提升接單競爭力，力拚今年營運回歸成長之路。

高永中估計，今年整體營運有望較去年大幅度改善。

宏碁 股利

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