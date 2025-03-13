永道擴產 2024年資本支出創高

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

永道-KY（6863）去年資本支出11.2億元，創新高，總經理林秉毅昨（13）日預告，今年持續加碼擴產，資本支出將增至13.6億元，續創新高。

永道看好RFID市場前景，估今年營運成長22%以上，並力拚越南新廠下半年量產，並預計下半年赴歐設立銷售服務據點，藉此拓展市場。

永道預期，越南新廠下半年量產後，將推升永道年底總產能突破百億枚大關。

林秉毅表示，2024年北美市場營收占比快速提升，物流應用擴展與零售客戶擴大使用範圍，提升RFID技術滲透率，推動營收成長。

永道日前公布2024年財報，全年合併營收46.12億元，年增71.7%；毛利率32.17%，年增2.64個百分點；稅後純益8.47億元，年增89.1%，每股純益11.36元，包括營收、毛利率、稅後純益及每股純益等均創新高，董事會已決議擬配發每股5.5元現金股利，配息率為48.4%。

營收 資本支出

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