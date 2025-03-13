嘉澤目標價 外資下修

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

多家外資近日發布報告點評連接器、線產業，其中嘉澤（3533）遭調降目標價，其中里昂將嘉澤目標價由2,150元下調至2,080元，依舊維持「優於大盤」評等；摩根士丹利（大摩）同樣嘉澤將目標價從1,870元小幅調降至1,860元，維持「優於大盤」評等。

里昂指出，AI相關產品將成為嘉澤後續成長動能，液冷散熱方面，水冷快接頭（UQD）和NVQD新型散熱接頭正在認證，其中UQD將成為後續主要增長動能，整體QD業務預計在2026年擴大至5%；插座部分，嘉澤已通過輝達GB300的CAMM插座認證，並正進軍GPU插座市場。預計整體AI相關收入將從2025年的2%增長至2026年的10%。

里昂說，新一代伺服器CPU平台滲透率在去年底已達30%，預測2025年將擴大至65%。隨一般伺服器插座內容價值提升，加上AI伺服器零組件營收貢獻，預計嘉澤伺服器業務在2025、2026年將分別成長29%、21%。

AI 伺服器 嘉澤

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