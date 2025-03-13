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台橡去年獲利年增26.8% 今年受惠大陸汽車銷售回升、營運有望比去年好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台橡（2103）13日總經理蔡偉強分析今年市場變化，看好合成橡膠今年價格會持續走揚；未來美國如果對墨西哥加稅，價格勢必再漲，台橡美國廠將跟著受惠；第三，看好醫療耗材 · 輸液管衛生用品分解應用市場商機；台橡今年的營運展望有望比去年好。

蔡偉強指出，合成橡膠全球新產能投入不多，再加上大陸振興經濟政策推出後，有助於車市銷售回升，再加上全球自行車產業擺脫庫存去化陰霾開始復甦，對於合成膠需求量增加價格有望走高。

2024年合成橡膠利差擴大，台橡2024年營收372.09億元，年增率16%，稅後純益8.62億元，年增率26.8%，每股稅後純益1.04元；每股配發0.63元，以13日20.45元，現金殖利率3.1%。

蔡偉強進一步分析，美國未來如果對墨西哥加稅，亞洲低品在美國競爭減少，台橡美國廠將發揮效；美國對墨西哥加稅，亞洲低品競爭力減少，台橡美國廠業績將會跟著受惠，該廠則以生產SIS彈性體、SBS彈性體為主，用於各種黏著劑，價格反應當地關稅調漲。

另外，醫療產品創新研發進度也增加優異的可加工性及可回收性，滿足醫療產品性能要求，自然分解這個部分的是新趨勢，需求量會增加，有望較前一年度成長一倍；其中，熱塑性彈性體(TPE)產品通過必要的醫療應用驗證，積極與大陸、美國等醫材製造商取得醫療產品審核驗證。

台橡主要以合成橡膠SBR(苯乙烯橡膠)、BR(丁二烯橡膠)等，利用石化產品中之丁二烯及苯乙烯二種為主要原料聚合而成；在塑化原料價格都不好的情況下，因為沒有新產能加入，中國大陸振興經濟政策，車市銷售有望回升，產品價格有望回升，2025年營收、獲利有望跟著回升。

台橡 美國

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