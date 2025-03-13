碩天2024年EPS 24.75元 半年配息15元

UPS不斷電系統品牌廠碩天（3617）2024年全年稅後純益22.83億元，年增55%，改寫新猷，每股純益（EPS）24.75元，日前董事會通過去年下半年擬配發現金股利15元，配發率60.6%。

碩天先前獲金管會同意募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債上限1.5萬張、總面額上限15億元。不過考量近期受到國際局勢變化的影響，國內資本市場變動起伏劇烈，碩天為尋求較佳之發行時點，考量整體公司利益及股東權益，擬申請延長募集期間三個月到今年6月17日。

碩天今年2月營收8.15億元，月減17.25%，年增5.8%。累計今年前兩月營收18億元，年增5.22%。碩天去年毛利率達50.95%，年增3.27個百分點，歷史新高，受惠產品組合優化，代理商通路占比拉高，在企業用戶需求拉升下，有助於毛利率。

碩天來自美國市場營收占比逾七成，其他近三成則為歐洲、新興市場等，去年成長幅度略低於預期。碩天為北美市場第二大UPS品牌，近年切入資料中心電源管理系統，且透過北美系統客戶打入資料中心應用，產品比重逐年提高，其他如電源管理及保護設備營收占比12%，以及可攜式電源轉換器等。