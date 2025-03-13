智邦財報／網通廠每股獲利王出爐！2024年大賺兩個股本

網通大廠智邦（2345）13日董事會通過2024年財報，2024年第4季單季獲利季增逾七成，單季每股稅後純益8.1元，2024年每股稅後純益21.49元，單季及全年每股稅後純益均創歷史新高，拿下網通每股獲利王。

智邦去年第4季合併營收389.72億元，季增38.23%，毛利率20.66%，較第3季19.9%成長，稅後純益45.25億元，季增70.75%，每股稅後淨利為8.1元，創單季歷史新高。累計2024年營收1,104.25億元，年增31.2%，毛利率20.63%，較2023年的22.9%衰退，稅後純益120億元，年增34.5%，每股稅後純益21.49元，營收、獲利均創歷史新高，獲利超乎外資及市場預期。

智邦董事會也通過追加新竹縣「國際AI智慧園區」產業專區投資，因應智邦竹北廠產能擴增所需的二次建設預算追加，擬追加投入1.51億元，資本支出預算額度提高至37.27億元。

智邦董事會通過今年每股將配發11元現金股利，盈餘分配率51.2%，智邦今日上漲11元，收650元，現金殖利率1.7%。