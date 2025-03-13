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群創財報／去年稅後純益67億元 每股純益0.76元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

群創（3481）13日公布2024年第4季營運成果，合併營收537億元，營業淨損43億元，稅後純益91億元，每股純益1.13元；折舊及攤銷76億元，資本支出39億元；累計去年稅後純益67億元， 每股純益0.76元。

群創去年全年合併營收總計為2,165億元，營業淨損79億元，稅後純益67億元，每股純益0.76元。

群創去年第4季整體出貨面積601萬平方公尺，較前一季減少1.3%，液晶面板售價為每平方公尺273元美金。

2024年第4季營收以產品應用別區分，電視為33%、車用產品為25%、可攜式電腦為20%、手機及商用產品為18%、桌上型螢幕為4%；以產品尺寸別區分，10吋以下為19%、10到20吋為32%、20到30吋為12%、30到40吋為7%、40吋以上為30%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為74%以及26%。

回顧2024年，受惠國際運動賽事帶動品牌拉貨及中國大陸「以舊換新」消費補貼政策等因素刺激需求，全年度營收較2023年成長2.3%，全年度毛利率與EBITDA利益率分別達6.5%及10.7%。

群創表示，持續追求資產效益最大化，去年第4季認列資產處分利益後、延續第2季及第3季基本每股盈餘正獲利，去年全年淨利順利轉盈。

展望今年第1季，中國大陸「以舊換新」消費補貼政策延續、北美關稅效應均提升客戶拉貨意願，帶動電視及IT面板出貨，價格可望持穩向上；市場預期多元AI 模型可進一步提升AI PC發展，對IT面板需求提供了長期支撐。

群創表示，針對地緣政治帶來的不確定因素，將透過策略布局、動態調整產品組合及提高生產效率因應，並同時持續推動雙軌轉型策略，深化非顯示器領域布局。

營收 群創

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