群創擬配發1元現金股利 子公司 CarUX 將赴美申請股票上市

群創（3481）董事會13日決議，擬以盈餘配發0.75元現金股利，加計以資本公積發放0.25元現金，合計每股共配發1元。另亦通過子公司CarUX Holding Limited擬赴美申請上市掛牌案。

群創表示，集團為持續深化與拓展集團智慧座艙視覺解決方案領域業務，子公司CarUX 擬規劃向美國納斯達克證券交易所（NASDAQ）或紐約證券交易所（NYSE）申請股票首次公開發行及掛牌上市。

群創說明指出， 在務方面，CarUX申請海外證券市場掛牌，將可募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，推進更具競爭力的產品，助益群創集團營收及績效，提高股東權益。另外， CarUX海外證券市場申請掛牌未涉及處分群創間接持有之CarUX股份，不會使群創產生相關損益，且對集團、群創及CarUX具有正面效益。

至於是否對業務造成影響？群創表示，群創並未從事與CarUX相同的智慧座艙視覺解決方案業務，CarUX募集資金將用以投入研發技術，有助CarUX提升產品價值及業務拓展， 對群創業務無任何不利負面影響。

群創進一步說明，CarUX於海外證券市場申請掛牌後，集團的智慧座艙視覺解決方案仍將維持由CarUX獨立經營，群創將持續透過全資控股的Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX多數股權， 不影響本公司對CarUX實質控制。

未來CarUX海外上市掛牌預計發行新股股數約不低於CarUX這次發行後總股本比例10%， 群創對CarUX之持股比例將因此降低8.59%以上。

惟最終上市的證券類別、發行數量及降低持股比例，將根據當地法規、資金需求 、與當地主管機關溝通情況及市場情況，由CarUX與主辦承銷商協商確定。

群創訂於5月7日召開股東常會，將通過配發1元現金的配息案，並全面改選董事。