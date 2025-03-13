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矽力法說會／中國大陸市場政策刺激回溫 可望受惠

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC廠矽力（6415）於13日召開法說會，展望今年，該公司董事長陳偉表示，全年營運目標仍在二至三成的長期成長目標之內。

矽力近日已公布去年財報，合併營收為184.54億元，年增近二成，歸屬母公司業主淨利為22.86億元，年增2.06倍，每股純益為5.95元。

陳偉指出，展望接下來約六個月的狀況，中國大陸市場需求趨於穩定，在相關補貼政策激勵之下，需求於去年見底後，今年將可能恢復成長，預計未來幾季的業績將會恢復季節性變化。首季業績可能呈現季減，但仍會優於去年同期，其中消費性應用較弱，農曆春節後到第2季的回補庫存力道應會增加，而汽車生產也在春節後逐漸恢復生產，電動車應用需求應會逐步上升。

對於矽力的長期成長點，陳偉看好高效能運算（HPC）、新能源與電動車，近期動能則是消費性與汽車應用，主要是受益於中國內需市場。

矽力

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