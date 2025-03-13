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互盛電財報／去年每股賺3.28元 配發現金股利3元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

互盛電（2433）13日召開董事會通過2024年財務報告，其中2024年第四季稅後淨利新台幣0.97億元，每股盈餘0.67元；累計全年稅後淨利4.73億，每股盈餘3.28元。會中亦決議通過配發現金股利每股3元， 若以3月13日收盤價50.6元計算，互盛現金殖利率為5.93%。互盛今年度股東常會將於6月17日召開。

互盛在台主要業務為代理理光(RICOH)事務機器的銷售。展望2025年，整體景氣雖有變數，互盛掌握深耕40年的辦公設備及資通訊市場的專業及資源，因應趨勢發展，整合多元服務，期能成為「數位辦公整合服務最佳提供者」，協助企業邁向智能、永續的未來，實現高效、低碳的辦公願景，藉此提升競爭力，擴大市佔率。

在提供多元化整合服務方面，持續強化售前、售中、售後的精緻服務，透過物聯網建構數位、智能化的多元平台，包含「智能預判」主動掌握顧客端設備零、配件使用狀況，「遠端維修」完成線上即時修護，「行動客服APP」以即時快速的溝通管道，掌握服務資訊，提供顧客主動式的最佳服務體驗，減少服務過程的碳足跡，滿足企業顧客落實ESG永續發展需求。

另外，在協助企業打造高效低碳的辦公場域上，互盛持續引進更節能的辦公設備，提供企業數位轉型及ESG推展需求的一站式服務平台，包含辦公雲端服務、智能視訊系統、文件輸出數位應用、以及資安防護等平台，提供顧客智能、節能的辦公體驗。

互盛大陸事業主要為事務機器業務，隨著大陸不斷推出刺激景氣的政策，市場景氣應可逐步復甦，有助於運轉台數累積，大陸事業將持續貢獻合併營收與獲利。

景氣 雲端服務

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